Мэй пообещала поддержку Джонсону

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Бориса Джонсона с победой на выборах нового лидера Консервативной партии и пообещала оказывать ему поддержку на посту премьера, сообщает ТАСС.

«Мои поздравления Борису Джонсону с победой на выборах лидера Консервативной партии, — написала она во вторник в Twitter. — Теперь нам нужно работать вместе, чтобы осуществить Brexit, который будет работать для всей Великобритании, и удержать (лидера лейбористов) Джереми Корбина от (работы в) правительстве. Вы можете рассчитывать на мою полную поддержку со скамьи рядовых членов парламента».

Ранее британский евроскептик Борис Джонсон одержал победу на выборах главы правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии. На правах лидера консерваторов в среду он сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра.