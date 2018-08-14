Мэй оценила уровень террористической угрозы в Великобритании

Уровень террористической угрозы в Великобритании остается серьезным, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, координирующего действия правительства по чрезвычайным ситуациям.

По словам пресс-секретаря премьер-министра, Мэй заявила о «серьезном уровне террористической угрозы» в стране после инцидента во вторник утром у здания британского парламента.

«Угроза терроризма в Соединенном Королевстве остается серьезной. Я бы хотела призвать общественность проявлять бдительность, но и собираться вместе, и вести себя, как обычно, так же, как это было после отвратительных атак в Манчестере и Лондоне в прошлом году», — заявила она, передает РИА Новости.

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| 2018-08-14T19:59:58+00:00 14 августа 2018, 21:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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