Мэй оценила уровень террористической угрозы в Великобритании

Уровень террористической угрозы в Великобритании остается серьезным, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, координирующего действия правительства по чрезвычайным ситуациям.

По словам пресс-секретаря премьер-министра, Мэй заявила о «серьезном уровне террористической угрозы» в стране после инцидента во вторник утром у здания британского парламента.

«Угроза терроризма в Соединенном Королевстве остается серьезной. Я бы хотела призвать общественность проявлять бдительность, но и собираться вместе, и вести себя, как обычно, так же, как это было после отвратительных атак в Манчестере и Лондоне в прошлом году», — заявила она, передает РИА Новости.

Мэй также указала, что целью экстремистов является разделение общества, но «они никогда не добьются успеха». Во вторник утром автомобиль врезался в ограждение у здания парламента в Лондоне. Как сообщили в полиции, перед этим автомобиль наехал на нескольких пешеходов и велосипедистов. Всего пострадали три человека. Водитель был арестован. Телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщает, что арестованному мужчине около 30 лет, он является выходцем из региона Мидлендс в центральной части Англии.

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