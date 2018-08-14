Мэй оценила уровень террористической угрозы в Великобритании

Уровень террористической угрозы в Великобритании остается серьезным, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, координирующего действия правительства по чрезвычайным ситуациям.
По словам пресс-секретаря премьер-министра, Мэй заявила о «серьезном уровне террористической угрозы» в стране после инцидента во вторник утром у здания британского парламента.
«Угроза терроризма в Соединенном Королевстве остается серьезной. Я бы хотела призвать общественность проявлять бдительность, но и собираться вместе, и вести себя, как обычно, так же, как это было после отвратительных атак в Манчестере и Лондоне в прошлом году», — заявила она, передает РИА Новости.35 просмотров