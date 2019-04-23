Мэй обещала Зеленскому поддержку в противостоянии с «российской агрессией»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнула важность совместной работы перед лицом «российской агрессии», говорится в переданном в РИА Новости заявлении представителя канцелярии британского премьера.

«Премьер-министр поговорила сегодня с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с успехом на президентских выборах», — говорится в заявлении.

Мэй пообещала, что Великобритания будет поддерживать Зеленского, демократическое будущее Украины, а также вслед за министром иностранных дел Джереми Хантом выразила надежду на расширение двусторонних отношений в сфере безопасности и обороны.

| 2019-04-23T23:51:23+00:00 24 апреля 2019, 04:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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