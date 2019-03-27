Мэй обещала уйти вместе с Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit. Об этом глава правительства заявила на встрече с членами руководящего комитета Консервативной партии, сообщает РИА Новости.

По ее словам, во время второй стадии переговоров с Евросоюзом необходим новый подход и новый лидер. Премьер пообещала не мешать этому.

«Но нам необходимо принять предложение о сделке и осуществить Brexit. Я готова оставить работу ранее, чем планировала, если это в интересах нашей страны и партии», — сказала Мэй.

Так называемая «вторая фаза» переговоров должна начаться по завершении процедуры выхода Британии из ЕС. Она сформирует систему отношений Британии и Европы во всех сферах.

В понедельник правительство Великобритании представило парламенту документ, утверждающий перенос даты Brexit.