Мэй назвала сроки голосования в парламенте по Brexit

Голосование в палате общин британского парламента по проекту правительства об условиях Brexit состоится 14 или 15 января, заявила премьер Тереза Мэй в эфире программы «Шоу Эндрю Марра».
«Дебаты начнутся на следующей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование», — сказала она, добавив, что в качестве дат голосования рассматриваются 14 или 15 января.
Ранее правительство сообщало, что голосование по проекту Brexit состоится на неделе, начинающейся 14 января.
Мэй сказала, что в декабре получила «некоторые гарантии» от участников саммита ЕС, который состоялся сразу после решения о переносе голосования. Она тогда провела также переговоры с рядом лидеров стран ЕС.