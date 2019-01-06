Мэй назвала сроки голосования в парламенте по Brexit

Голосование в палате общин британского парламента по проекту правительства об условиях Brexit состоится 14 или 15 января, заявила премьер Тереза Мэй в эфире программы «Шоу Эндрю Марра».
«Дебаты начнутся на следующей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование», — сказала она, добавив, что в качестве дат голосования рассматриваются 14 или 15 января.
Ранее правительство сообщало, что голосование по проекту Brexit состоится на неделе, начинающейся 14 января.
Мэй сказала, что в декабре получила «некоторые гарантии» от участников саммита ЕС, который состоялся сразу после решения о переносе голосования. Она тогда провела также переговоры с рядом лидеров стран ЕС.
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| 2019-01-06T21:46:49+00:00 6 января 2019, 23:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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