Мехрибан Алиева возложила венок к могиле неизвестного солдата

21 ноября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, находящаяся с официальным визитом в Российской Федерации, посетила могилу неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.

Как сообщает Report, первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыла в Александровский сад у Кремлевской стены в столице России.

Военный комендант города Москвы Евгений Селезнев отдал рапорт первому вице-президенту Азербайджана.

Посетив могилу неизвестного солдата, первый вице-президент Мехрибан Алиева возложила венок к Вечному огню.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Затем состоялся проход почетного караула.

| 2019-11-21T15:52:47+00:00 21 ноября 2019, 15:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss