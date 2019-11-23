Мехрибан Алиева участвует на пленарном заседании российско-азербайджанского межрегионального форума

В Москве в павильоне «Космос» Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) приступил к работе 10-й российско-азербайджанский межрегиональный форум.

Как сообщает российское бюро Report, на пленарном заседании форума принимают участие первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Форум проходит при организации Министерства экономического развития России и Министерства экономики Азербайджана.