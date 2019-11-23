Мехрибан Алиева участвует на пленарном заседании российско-азербайджанского межрегионального форума

В Москве в павильоне «Космос» Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) приступил к работе 10-й российско-азербайджанский межрегиональный форум.

Как сообщает российское бюро Report, на пленарном заседании форума принимают участие первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Форум проходит при организации Министерства экономического развития России и Министерства экономики Азербайджана.

| 2019-11-23T13:24:28+00:00 23 ноября 2019, 13:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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