Мехрибан Алиева поздравила учителей с праздником

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сегодня поздравила азербайджанских учителей с 5 октября — Всемирным днем учителя.

Как сообщает Trend, в поздравлении, размещенном на странице Первого вице-президента в Инстаграм, говорится: «Дорогие наши учителя, сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником — Всемирным днем учителя. Профессия учителя одна из самых уважаемых. Именно от вас, от вашего высокого профессионализма во многом зависит становление молодого поколения. Наверняка все с особой теплотой и благодарностью вспоминают яркие и насыщенные школьные и студенческие годы, своих замечательных педагогов и наставников. Только по прошествии многих лет можно по достоинству оценить ваши мудрость и терпение. Благодарю вас за вашу любовь к детям, за ваш ответственный труд.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов».