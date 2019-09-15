Мехрибан Алиева поздравила учащихся

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила всех учащихся с Днем знаний.

Поздравление опубликовано на официальной странице Instagram Мехрибан Алиевой.

«Дорогие школьники, дорогие студенты, уважаемые педагоги и родители,

Поздравляю вас с теплым и светлым праздником — Днем знаний. Это старт нового учебного года, начало большой, ответственной и очень интересной работы.

Пусть новый учебный год принесет вам большие успехи в учебе, интересные встречи и открытия, станет для каждого школьника, каждого студента, каждого педагога успешным и плодотворным. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и новых достижений!

С Днем знаний вас, друзья.»