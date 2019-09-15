Мехрибан Алиева поздравила учащихся

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила всех учащихся с Днем знаний.

Поздравление опубликовано на официальной странице Instagram Мехрибан Алиевой.

«Дорогие школьники, дорогие студенты, уважаемые педагоги и родители,

Поздравляю вас с теплым и светлым праздником — Днем знаний. Это старт нового учебного года, начало большой, ответственной и очень интересной работы.

Пусть новый учебный год принесет вам большие успехи в учебе, интересные встречи и открытия, станет для каждого школьника, каждого студента, каждого педагога успешным и плодотворным. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и новых достижений!

С Днем знаний вас, друзья.»

| 2019-09-15T12:00:01+00:00 15 сентября 2019, 14:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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