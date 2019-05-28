Мехрибан Алиева поздравила граждан страны с Днем Республики

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила народ Азербайджана с 28 мая — Днем Республики.

Как сообщает Report, в опубликованном в социальных сетях поздравлении говорится:

«Дорогие соотечественники,

Поздравляю вас с Днем Республики! В этот день 101 год назад была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика – первая демократическая республика в мусульманском мире. Идеи азербайджанской государственности, имеющей многовековую историю, возрождались в новой, прогрессивной форме. Короткая, но яркая судьба АДР оставила глубокий след в нашем национальном самосознании. Ее идеи, ее наследие составили исторический и духовный фундамент нашей современной государственности.

Независимость, суверенитет, возможность самим определять свою судьбу – главное условие для развития нашей Родины. Сегодня мы встречаем День Республики в сильном и независимом Азербайджане.

Желаю всем счастья, добра и любви, а нашей Родине – благополучия, процветания, мира и развития».

| 2019-05-28T12:36:48+00:00 28 мая 2019, 12:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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