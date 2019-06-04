Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан.

Как сообщает Report, в поздравлении первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:

«Дорогие соотечественники, поздравляю вас со священным праздником Рамазан. В этот праздник духовного обновления и очищения я желаю вам счастья и благоденствия, чистоты помыслов и добрых дел. Пусть Аллах примет все наши посты и молитвы и ниспошлет нашей Родине мира, счастья, добра и процветания».

| 2019-06-04T20:28:51+00:00 4 июня 2019, 20:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss