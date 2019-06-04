Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан.

Как сообщает Report, в поздравлении первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:

«Дорогие соотечественники, поздравляю вас со священным праздником Рамазан. В этот праздник духовного обновления и очищения я желаю вам счастья и благоденствия, чистоты помыслов и добрых дел. Пусть Аллах примет все наши посты и молитвы и ниспошлет нашей Родине мира, счастья, добра и процветания».