Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ со включением Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Азербайджанский народ достиг больших высот в сохранении и распространении в мире неповторимых жемчужин национальной культуры, обычаев и традиций, исторического наследия.

Как передаёт Report, об этом говорится в публикации на официальной странице в Instagram Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

«А сегодня мы отмечаем включение Дворца шекинских ханов вместе с историческим центром Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Искренне поздравляю наш народ с этим историческим событием!», — говорится в публикации.

| 2019-07-07T18:52:17+00:00 7 июля 2019, 19:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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