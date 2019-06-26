Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Вооруженных Сил

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Вооруженных Сил.

В публикации на официальной странице первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram говорится:

«Дорогие соотечественники,

Дорогие военнослужащие и ветераны!

Сегодня мы отмечаем День Вооруженных сил Азербайджана. Это праздник воинской доблести, чести и мужества. В этот день мы воздаем дань героизму тех, кто, рискуя жизнью, защищает нашу Родину.

День Вооруженных сил — по-настоящему всенародный праздник. Армия — это опора нашей государственности, безопасности и стабильности. У военной мощи множество слагаемых. Но главная сила нашей армии —боевой дух и беззаветная любовь к Родине азербайджанских солдат и офицеров.

Дорогие наши воины! Мы гордимся вашей cамоотверженностью, отвагой и высочайшим профессионализмом. От всей души поздравляю вас с этим знаменательным днем».

| 2019-06-26T13:53:46+00:00 26 июня 2019, 13:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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