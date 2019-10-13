Мехрибан Алиева поздравила Айдына Сулейманлы

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поздравила юного азербайджанского шахматиста Айдына Сулейманлы с победой на чемпионате мира.

В поздравлении говорится: 

«Новость о победе нашего юного шахматиста Айдына Сулейманлы на проходящем в Индии чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14, 16 и 18 лет, вызывает в каждом из нас только чувство гордости и радости. Искренне поздравляю Айдына с завоеванием звания чемпиона мира, желаю ему новых достижений и побед!».

| 2019-10-13T14:25:37+00:00 13 октября 2019, 15:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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