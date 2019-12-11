Мехрибан Алиева почтила память Гейдара Алиева

С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на официальной странице в Instagram, сообщает Trend.

«Сегодня — 12 декабря — день почтения памяти Гейдара Алиева — великой личности, оставившей неизгладимый след в жизни и судьбе Азербайджана и азербайджанского народа. С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева. Желаю мира и процветания нашей стране», — написала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.