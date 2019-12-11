Мехрибан Алиева почтила память Гейдара Алиева

С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на официальной странице в Instagram, сообщает Trend.

«Сегодня — 12 декабря — день почтения памяти Гейдара Алиева — великой личности, оставившей неизгладимый след в жизни и судьбе Азербайджана и азербайджанского народа. С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева. Желаю мира и процветания нашей стране», — написала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

| 2019-12-12T01:00:26+00:00 12 декабря 2019, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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