Мехрибан Алиева отреагировала на включение Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram сделала публикацию в связи с включением Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории «дизайн».

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

«Город Баку, с каждым днем приумножающий красоту современными архитектурными строениями, сохраняя при этом свой неповторимый исторический облик, 31 октября – во Всемирный день городов, был включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории «дизайн». По случаю этого знаменательного для истории нашей столицы дня поздравляю всех наших соотечественников, желаю всем городам нашей страны мира, развития и процветания, а их дружелюбным и гостеприимным жителям – счастья и благополучия!»