Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила обращение к участникам 45-й ежегодной конференции Международной ассоциации по оценке качества образования.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники конференции!

Дорогие гости!

Сердечно приветствую вас по случаю открытия 45-й ежегодной конференции Международной ассоциации по оценке качества образования. Выражаю удовлетворение тем, что столь авторитетное мероприятие вновь проводится в столице нашей страны.

Оценка знаний является неотъемлемой составной частью сферы образования. Объективная оценка результатов в ходе проверки различных знаний и умений и использование современных методов измерения имеют большое значение. Нынешняя конференция, посвященная теме «Оценка и принятие решения: индивидуальные и институциональные пути решения», с этой точки зрения будет способствовать повышению качества оценки в образовании и созданию новых тенденций в принятии решений.

В системе образования Азербайджана в последние годы достигнут ряд успехов. Мы являемся одной из первых стран на постсоветском пространстве, применивших современную систему оценки. Деятельность системы и сегодня высоко оценивается нашим обществом и форумами, организующими оценивание. В то же время в нашей стране проводились необходимые исследования на основе международных принципов развития оценки и была сформирована нормативно-правовая база в этой области.

Надежность оценки в процессе принятия решения и определение соответствующих способов оценивания для принятия более правильного решения являются одним из актуальных вопросов. Уверена, что проводимые на конференции с участием более 300 экспертов из 55 стран широкие обсуждения, связанные с различными аспектами системы оценки, сыграют важную роль в эффективном применении новых технологий оценки и формировании стандартов.

Желаю всем вам здоровья и успехов в дальнейшей деятельности».