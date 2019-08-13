Мехрибан Алиева награждена российским орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана, супругу главы государства Мехрибан Алиеву за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений, сообщает РИА Новости.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России.

«За заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений наградить орденом Дружбы Алиеву Мехрибан Ариф гызы — первого вице-президента Азербайджанской Республики, гражданку Азербайджанской Республики», — говорится в документе.