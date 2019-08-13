Мехрибан Алиева награждена российским орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана, супругу главы государства Мехрибан Алиеву за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений, сообщает РИА Новости.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России.

«За заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений наградить орденом Дружбы Алиеву Мехрибан Ариф гызы — первого вице-президента Азербайджанской Республики, гражданку Азербайджанской Республики», — говорится в документе.

| 2019-08-13T13:00:42+00:00 13 августа 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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