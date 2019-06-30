Мехрибан Алиева на открытии 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

30 июня в Баку, в Центре Гейдара Алиева, состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на церемонии открытия.

Затем выступили генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, председатель Исполнительного совета организации Ли Бен Хён и министр культуры Азербайджанской Республики Абульфас Гараев.

В 43-й сессии Комитета Всемирного наследия участвуют свыше 2500 представителей из более чем 180 стран мира, в том числе министры, генеральные директоры различных организаций, представители и послы международных структур в Азербайджане, члены азербайджанского правительства.

Это важное мероприятие отражает значение, придаваемое образцам материального и природного наследия, древнейшим памятникам, выражающим самобытность и историческую память народов мира.

На Бакинской сессии комитета будут рассмотрены презентации 36 из 42 заявок, представленных для включения в Список Всемирного культурного наследия. Из них 6 предложений касаются природного, 28 – культурного и 2 – смешанного (как природного, так и культурного) наследия.

Азербайджанская Республика была принята в члены ЮНЕСКО в 1992 году, а в 1996 году между организацией и Азербайджаном был подписан меморандум о сотрудничестве. В 2000 году в Список Всемирного наследия были включены исторический центр города Баку – Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер», Комплекс дворца Ширваншахов и Девичья башня, а в 2007 году – Гобустанский национальный историко-художественный заповедник. В нынешнем году наша страна предложила включить в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО исторический центр города Шеки вместе с Ханским дворцом.