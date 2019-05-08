Мехмет Перинчек: «Турция перед лицом серьезных проблем»

Политические страсти в Турции накаляются. Как уже сообщалось, накануне Центральная избирательная комиссия заявила, что 23 июня в Стамбуле, где кандидат на пост мэра от правящей партии потерпел поражение, будут проведены повторные муниципальные выборы.

Напомним, 17 апреля ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле. Кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от ПСР Бинали Йылдырым — 4,156 миллиона голосов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведение повторных выборов в Стамбуле не противоречит принципам демократии, с чем естественно не согласен победитель Имамоглу, заявивший, что «осуждает решение ЦИК».

В блиц-интервью # известный турецкий эксперт Мехмет Перинчек заявил, что грядут серьезные проблемы, и пока неизвестно, как Анкара будет их решать.

— Каковы причины поражения правящей партии на выборах в Стамбуле?

— Сначала надо проанализировать результаты муниципальных выборов в Турции. Я думаю, что такой итог в большей степени был определен имевшим место экономическим кризисом, возникшим не без участия американцев. Необходимо также отметить, что временная либеральная политика правительства ослабляла турецкую экономику. Эта политика подготовила почву для американского вмешательства.

В основе экономического кризиса лежат серьезные фундаментальные проблемы. Турецкая экономика сейчас остро зависит от зарубежных вливаний, ослабло производство. Результаты выборов показали реакцию турецкого народа на эту политику. Рейтинг партии Эрдогана упал в промышленных городах, в том числе Стамбуле, где бьется сердце турецкой экономики. Крупные компании, ранее поддерживающие Эрдогана, обанкротились. Народ и те самые крупные компании не увидели решения экономических проблем со стороны правящей партии. Эта напряженная атмосфера также сыграла против партии «Справедливости и развития».

— Промахи Эрдоганом были допущены лишь в экономической политике?

— Есть очень серьезные проблемы, серьезные внешние угрозы со стороны США. Вашингтон поддерживает курдских сепаратистов, ведет экономическую войну против Турции. Эрдоган должен был объединить народ вокруг национальных интересов, но он углубил конфликт. Решение Центральной избирательной комиссии усиливает этот процесс и раскол внутри народа. Это опасно.

Власти Турции должны были расставить все точки над i в вопросе выборов: надо было объединить нацию против внешней угрозы и сосредоточить все внимание на экономическом кризисе. Решение ЦИК отвлекает Турцию от настоящих проблем. Турция теряет свою силу, это выгодно и Вашингтону, и гюленистам, и всем врагам Турции.

Эрдогану нужно было создать общее правительство, объединив силы. Турция перед лицом серьезных проблем. К экономическому кризису добавился и политический.

— А оппозиция? Она последовательна в своих шагах? И насколько они верны?

— У оппозиции тоже есть ряд важных ошибок. Нельзя сотрудничать с гюленистами и крыльями РПК (террористическая Рабочая курдская партия), чтобы свергнуть Эрдогана. Это опасно. Надеяться на помощь Вашингтона в свержении Эрдогана тоже неправильно.

Турция может решить свои проблемы только в сотрудничестве с евразийскими странами. Страна должна сначала избавиться от либеральной экономики и поддержать своих национальных производителей. У кого есть антилиберальная программа, то он может прийти к власти. В ближайшее время начнутся определенные политические процессы.