Механизм финансирования проблемных кредитов готов

«Осуществляются все работы, предусмотренные в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе о проблемных кредитах в Азербайджане, Палата по контролю за финансовыми рынками проводит с банками работу в этом направлении».

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр финансов Самир Шарифов.

«В настоящее время уточняются сумма и количество кредитов. На основании этого приступят к соответствующей работе, и платежи будут осуществляться в обычном порядке. Механизм финансирования практически готов. Здесь не ощущается никаких проблем. В министерстве финансов создана «горячая линия», где отвечают на вопросы. Все основные вопросы уже решены», — отметил министр.