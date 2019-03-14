Механизм финансирования проблемных кредитов готов

«Осуществляются все работы, предусмотренные в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе о проблемных кредитах в Азербайджане, Палата по контролю за финансовыми рынками проводит с банками работу в этом направлении».

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр финансов Самир Шарифов.

«В настоящее время уточняются сумма и количество кредитов. На основании этого приступят к соответствующей работе, и платежи будут осуществляться в обычном порядке. Механизм финансирования практически готов. Здесь не ощущается никаких проблем. В министерстве финансов создана «горячая линия», где отвечают на вопросы. Все основные вопросы уже решены», — отметил министр.

| 2019-03-14T13:23:22+00:00 14 марта 2019, 13:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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