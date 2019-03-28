Механизм беспроблематизации кредитов запущен

Ровно месяц назад президент Азербайджана Ильхам Алиев руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях возмещения финансовых потерь, с которыми физические лица столкнулись по своим кредитам в иностранной валюте в результате девальвации, произошедшей в связи с падением цен на нефть на мировом рынке в 3-4 раза, в том числе обеспечения государственной поддержки решению вопроса проблемных кредитов, подписал указ.

Согласно указу, поручено предпринять дополнительные меры в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.

В целях реструктуризации просроченных кредитных долгов по кредитам физических лиц, основная сумма которых на дату вступления в силу настоящего Указа составила в иностранной валюте до 10 000 (десяти тысяч) долларов США, а в национальной валюте – до 17 000 (семнадцати тысяч) манатов, на основании обращения Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики поручено обеспечить предоставление банкам льготного кредита под государственную гарантию в размере до 682 000 000,0 (шестисот восьмидесяти двух миллионов) манатов. Об этом говорится на сайте главы правительства.

Палате по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики совместно с Центральным банком Азербайджанской Республики поручено определить механизм (порядок) погашения в манатах возросшей в результате девальвации основной суммы кредитов физических лиц в иностранной валюте, а также льготы, подлежащие применению по процентам и неустойке (штрафу, пени), начисленным на данную сумму, и в течение пятнадцати дней утвердить их по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.

Спустя 15 дней после долгих ожиданий и волнений выяснилось, что решением вопроса проблемных кредитов и выплаты компенсации гражданам, имеющим таковые, займется именно ПНФР.

Долгое время журналисты пытались выяснить, каким образом будет решаться эта проблема, как и куда обращаться населению.

Сегодня же выяснилось, что начиная с этого дня механизм запущен. И так, на сайте Палаты создан подраздел — портал (pk.fimsa.az), на котором граждане могут подсчитать полагающуюся им компенсацию. Для этого достаточно просто ввести паспортные данные: номер удостоверения личности, дату рождения, а также указать номер телефона, на который придет код для активации кабинета.

Как сообщили из ПНФР, после активации гражданин может увидеть сумму предназначенной ему компенсации и скачать PDF-файл, в котором детально объясняется за что, какие проценты ему начислены, и какая часть суммы уйдет на погашение оставшегося долга (если таковой есть) и обобщенную информацию о текущих кредитах, которые могут также подлежать реструктуризации.

Гражданам, которые получат компенсацию, выдадут банковскую карту, на которую и будет переведена предназначенная каждому из них сумма денег.

Сообщается, что все компенсации будут выплачены до 28 мая текущего года.

Депутат парламента, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев, комментируя данный вопрос Зеркало отметил, что из государственного бюджета Азербайджана на решение данной проблемы выделено порядка 750 миллионов манатов. И, по его словам, возможно, это не окончательная сумма, которую государству придется вложить. «Запуск данного механизма поможет гражданам, у которых были проблемные кредиты. Честно говоря, иного выхода и не было. В итоге государство вынуждено было помочь, так как наш финансовый блок во главе с Центральным Банком никак не мог разрулить ситуацию. Сейчас десятки категорий проблемных кредитов, присутствуют разные факторы: и временные, и процентные. Главное, что государство помогает мелким кредиторам. Практически, это социальная помощь государства. Я не думаю, что можно было бы найти какой-то иной механизм решения данной проблемы», — сказал он.

Депутат также считает, что гражданам необходимо вести учет. «Люди должны научиться вести бухгалтерию, рассчитывать свои доходы и расходы, чтобы понимать, как они будут погашать свои долги по кредитам», — отметил Р.Гулиев.

Однако, как считает эксперт, банкам эта ситуация тоже должна стать уроком. «Банки должны принять во внимание все факторы и в дальнейшем работать с реальными клиентами и реально оценивать те кредиты, которые выдают. Потому что, кредиты под 20-22% — это нереальные кредиты», — подытожил он.

Напомним, что на 1 декабря 2017 года общая сумма проблемных кредитов составила 1 млрд. 890,3 млн. манат.

А на 1 сентября 2018 года объем просроченных кредитов составил 1 млрд 772,4 млн манатов. В январе-августе этого года объем невозвращаемых кредитов вырос на 8,9%. При этом 847 млн просроченных кредитов были в национальной валюте, 926 млн манатов – в инвалюте.

Эксперты считают, что помимо двойной девальвации в 2015 году, в росте проблемных кредитов виноваты и высокие процентные ставки по кредитам — как потребительским, так и предпринимательским.

Эксперт банковского сектора, юрист Акрам Гасанов в интервью Зеркало сказал, что еще 15 лет назад — 26 марта 2004 года Ильхам Алиев подписал распоряжение и поручил министерству Экономики (ныне упраздненному) и Центральному Банку, «представить президенту проект Банковского Кодекса, необходимого для координации банковской системы со стабильным экономическим развитием, формирования устойчивой и надежной системы, создания благоприятных условий для банковского сектора и конкурентной среды». Однако, по словам эксперта, распоряжение так и не было исполнено. «До сих пор устойчивой системы нет. Поэтому, ровно 10 лет спустя, 31 октября 2014 года президент подписал новый указ и поручил Кабинету Министров разработать и представить президенту в течение 6 месяцев Банковский Кодекс, направленный на регулирование несколькими законами банковско-кредитных отношений для предпринимательской сферы. После этого прошло уже 5 лет. И опять о кодексе нет ни слуху, ни духу. Уже 3 года как банковская система регулируется не только Центральным Банком, но и Палатой по надзору за финансовыми рынками. Так, сегодня Кабмину должны помогать эти две структуры. Однако, исходя из того, что до сих пор никаких реформ нет, непонятно чем они занимаются», — заявил эксперт.