Меган Маркл спасается от сглаза при помощи ожерелья

Герцогиня Сассекская Меган Маркл спасается от сглаза при помощи ожерелья за 450 фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, данное ожерелье она надела во время своего путешествия по Южной Африке, чтобы обеспечить безопасность своей семье: мужу, принцу Гарри, и сыну Арчи.

Уточняется, что 18-кратная золотая цепочка, украшенная бриллиантами, сделана в турецком стиле.

Согласно легенде Османской империи, данное украшение впитывает негатив, исходящий от завистливых людей.

Также, как подчеркивается, оно способно рассеивать негативную энергетику.