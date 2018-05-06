Меган Маркл появится на свадьбе с принцем Гарри в платье за $135 тыс

Информационное агентство Daily Mail сообщает, что Меган Маркл собирается надеть на свадьбу с принцем Гарри свадебное платье за $135 тысяч. Наряд будет пошит модным домом Ralph & Russo.

В сообщениях указывается, что Меган Маркл будет находиться на обряде венчания в капелле св. Георгия в Виндзоре под пристальным взглядом 600 гостей, а также под взглядом вообще всего мира.

СМИ отмечают, что во время свадьбы у Меган Маркл будет всего два платья. Пока что остаётся неизвестным, кто именно пошьёт второе платье.

Свадьба актрисы Меган Маркл и принца Гарри будет проходить 19 мая текущего года. Всего на торжестве будет присутствовать 2640 человек.

66 просмотров