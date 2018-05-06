Меган Маркл появится на свадьбе с принцем Гарри  в платье  за $135 тыс

Информационное агентство Daily Mail сообщает, что Меган Маркл собирается надеть на свадьбу с принцем Гарри свадебное платье за $135 тысяч. Наряд будет пошит модным домом Ralph & Russo.

В сообщениях указывается, что Меган Маркл будет находиться на обряде венчания в капелле св. Георгия в Виндзоре под пристальным взглядом 600 гостей, а также под взглядом вообще всего мира.

СМИ отмечают, что во время свадьбы у Меган Маркл будет всего два платья. Пока что остаётся неизвестным, кто именно пошьёт второе платье.

Свадьба актрисы Меган Маркл и принца Гарри будет проходить 19 мая текущего года. Всего на торжестве будет присутствовать 2640 человек.

 

 

 

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| 2018-05-06T00:04:15+00:00 6 мая 2018, 08:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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