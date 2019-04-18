Меган Маркл обвинили в предательстве

Меган Маркл и принц Гарри собираются нарушить ещё одну королевскую традицию, сообщают «Дни.ру». Герцог и герцогиня Сассекские намерены доверить воспитание будущего наследника не гувернантке, а гувернёру. Причём он будет не подданным британской короны, а американцем. Несмотря на то что бывшая актриса стала членом британской королевской семьи, в душе она остается американкой. Такое решение осудили многие поклонники монархии. Они обвинили герцогиню в предательстве.

Предполагается, что «усатый нянь» для наследника престола будет зарабатывать до 70 тысяч фунтов в год. В личное пользование ему предоставят хороший автомобиль, а также солидные апартаменты на территории резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре.

На поиск достойного кандидата остаётся не так много времени, поэтому королевская чета уже приступила к собеседованию с представителями кадровых служб.