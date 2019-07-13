Меган Маркл обогатила королевскую семью на несколько миллионов долларов

Доход от продажи памятных сувениров с символикой королевской семьи Великобритании за 2018 год увеличился на несколько миллионов долларов, пишет The Daily Express.

По данным издания, ключевым фактором прибыли стала герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Так, в 2017 году в Британии реализовали памятных фарфоровых тарелок, кружев и плюшевых мишек на 18,2 млн фунтов стерлингов, а в 2018 году уже на 21,7 млн, пишет «Газета.ру». Таким образом доход вырос на 3,5 млн фунтов ($4,4 млн).

Росту ажиотажа покупателей способствовала свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Также всплеск продаж фиксировался после рождения принца Луи — третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт Миддлтон.