Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Меган Маркл, принц Гарри и их пятимесячный сын Арчи вышли в свет Южной Африке, передает CNN.

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.

Отмечается, что это первое появление Арчи на публике на официальном мероприятии.

На видеозаписи видно, что Арчи вел себя спокойно на руках у Меган.

Арчи стал самым молодым членом королевской семьи, который отправился в официальный тур. В 2014 году его двоюродный брат принц Джордж вместе с родителями ездил в Австралию в возрасте восьми месяцев.(Газета.ру)