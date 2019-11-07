Меджлис распущен, да здравствует Милли Меджлис

РеАл не будет участвовать в парламентских выборах, если не будет приглашена наблюдательная миссия БДИЧП ОБСЕ, заявил # член партии РеАл Эркин Гадирли, комментируя структурные реформы в партии, а также ситуацию в оппозиционном лагере в Азербайджане.

По его словам, руководство РеАл еще только задумало реформы в правлении.

«Для начала мы решили объявить о новом съезде, поэтому распустили нынешнее правление и меджлис. Так что даже я сейчас не могу считаться членом правления, так как мы самораспустились. Мы сейчас в режиме ожидания нового съезда. Мы собираемся упростить процедуры, чтобы быть более подвижными в принятии решений в быстроменяющихся условиях», — сказал Гадирли.

По его словам, с данным решением не все члены руководства согласны.

( Одним из не согласных с новыми структурными изменениями партии РеАл был Азер Гасымлы, который подал в отставку)

«У нас были непростые внутренние дебаты на этот счет. Тем не менее, мы сейчас работаем над этим и пытаемся убедить тех членов, которые не согласны и не довольны, или даже не понимают, что происходит. Наша краткосрочная задача попасть в парламент, и съезд задуман в этом контексте. Как вы знаете, у нас нет регистрации, потому что нам в свое время не дали провести съезд.

Сейчас мы еще раз подадим заявку на проведение съезда, после чего подадим на регистрацию. Если нас зарегистрируют как партию, мы сможем участвовать на выборах от имени партии РеАл, помимо этого есть и другие организационные возможности», — подчеркнул он.

Он также добавил, что РеАл как партия давно объявляла о своих намерениях участвовать на парламентских выборах.

«Есть только одно предусловие, которое мы озвучили. Это касается долгосрочной миссии БДИЧП ОБСЕ. Как вы знаете, на предыдущих выборах этой миссии не было и, если они вновь не будут приглашены, мы расценим это как достаточное основание для того, чтобы не участвовать на выборах. Иначе невозможно будет доказать, что мы в каком-то округе победили и вообще выборы в таких условиях не будут демократическими», — считает он.

Говоря о других политических партиях, которые в последнее время активизировались и также провели круглый стол в штабе партии «Мусават», Гадирли отметил, что РеАл рассматривает вопрос вступления с ними в предвыборный блок.

«Мы заинтересованы в том, чтобы они участвовали на выборах. Пусть объединяются, как хотят, но пусть идут на выборы. Все эти призывы к бойкоту привели к тому, что избиратели потеряли интерес к выборам.

С одной стороны мы понимаем, что правительство выборы фальсифицирует и это бьет по доверию населения к самой выборной системе, но и оппозиция каждый раз заявляет о бойкоте. Поэтому нам выгодно, чтобы все политические силы призывали своих сторонников на выборы», — резюмировал он.