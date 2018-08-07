Медведев предостерег Грузию от вступления в НАТО

Если Грузия будет принята в НАТО, то может возникнуть «страшный конфликт», заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию «Коммерсант», опубликованном во вторник, 7 августа. «Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории, или, с нашей точки зрения, государства, как свои. Значит, есть неурегулированный территориальный конфликт», — сказал Медведев.

«И такую страну, такое государство примут в военный блок? Мы понимаем, чем это грозит? Это может спровоцировать страшный конфликт», — утверждал глава российского правительства. Он считает заявление НАТО о перспективе членства Грузии «абсолютно безответственной позицией», «угрозой миру». При этом Медведев напомнил, что в Абхазии и Южной Осетии находятся российские военные базы.

Интервью главы правительства РФ было приурочено к десятой годовщине войны между Россией и Грузией в августе 2008 года, в результате которой Южная Осетия оказалась отторгнутой от Грузии и на ее территории была провозглашена непризнанная международным сообществом «республика».

Участники саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 11-12 июля подтвердили обещание, данное Тбилиси,а также Киеву на саммите в Бухаресте в 2008 году. Тогда все страны НАТО согласились с тем, что в перспективе Украина и Грузия смогут вступить в альянс. В декларации по итогам встречи в Брюсселе говорится, в частности, что Грузия «станет членом альянса, и план действий касательно членства является частью этого процесса».

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