Медведев предложил провести следующий Каспийский форум в Астрахани

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев пригласил участников проходящего в эти дни в Туркмении первого Каспийского экономического форума в Астрахань, где планируется провести следующий такой форум, сообщает РИА Новости.
«Хочу еще раз поблагодарить наших туркменских друзей за гостеприимство, поздравить с праздником Курбан-байрам и пригласить всех в Астрахань, где мы планируем провести следующий — второй — Каспийский экономический форум», — заявил Медведев в ходе первого Каспийского экономического форума в Туркмении.
С идеей организации КЭФ президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в августе 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Он предложил сделать форум постоянно действующей платформой для многостороннего экономического диалога и проводить его поочередно в каждой из прикаспийских стран.
| 2019-08-12T09:37:51+00:00 12 августа 2019, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss