Медведев предложил провести следующий Каспийский форум в Астрахани

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев пригласил участников проходящего в эти дни в Туркмении первого Каспийского экономического форума в Астрахань, где планируется провести следующий такой форум, сообщает РИА Новости.

«Хочу еще раз поблагодарить наших туркменских друзей за гостеприимство, поздравить с праздником Курбан-байрам и пригласить всех в Астрахань, где мы планируем провести следующий — второй — Каспийский экономический форум», — заявил Медведев в ходе первого Каспийского экономического форума в Туркмении.

С идеей организации КЭФ президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в августе 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Он предложил сделать форум постоянно действующей платформой для многостороннего экономического диалога и проводить его поочередно в каждой из прикаспийских стран.