Медведев поздравил Асадова с назначением на пост премьера Азербайджана

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Али Асадова с назначением на пост премьера Азербайджана, отметив готовность к активной совместной работе по правительственной линии, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении своего помощника Асадова премьер-министром страны.

Медведев отметил, что Россию и Азербайджан связывают дружественные и партнерские отношения, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются перспективные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре.