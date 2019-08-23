Медведев посоветовал не воспринимать его слова буквально

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю в перспективе, но посоветовал не ждать этого «сию секунду» и не понимать рассуждения на эту тему «слишком буквально». Он заявил это на встрече с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, сообщает «Интерфакс».

По словам премьера, такой переход должен сопровождаться и ростом производительности труда, и сохранением зарплат, так что должны быть учтены интересы и работника, и работодателя. Сопровождающие этот переход изменения в трудовом законодательстве должны быть гибкими и отражать интересы и тех, кто хочет работать больше, и тех, кто хочет работать меньше, считает он.

Медведев также считает, что такие будущие изменения пора обдумывать, как и регулирование удаленный труд и гибкий график работы.

| 2019-08-23T17:01:51+00:00 23 августа 2019, 19:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss