Медведев посоветовал не воспринимать его слова буквально

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю в перспективе, но посоветовал не ждать этого «сию секунду» и не понимать рассуждения на эту тему «слишком буквально». Он заявил это на встрече с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, сообщает «Интерфакс».

По словам премьера, такой переход должен сопровождаться и ростом производительности труда, и сохранением зарплат, так что должны быть учтены интересы и работника, и работодателя. Сопровождающие этот переход изменения в трудовом законодательстве должны быть гибкими и отражать интересы и тех, кто хочет работать больше, и тех, кто хочет работать меньше, считает он.

Медведев также считает, что такие будущие изменения пора обдумывать, как и регулирование удаленный труд и гибкий график работы.