Медведев: договоренности с Украиной по газу могут быть только обоюдовыгодными

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что Россия и Украина не достигнут договорённости по газу, если украинская сторона продолжит настаивать на выплатах по судебным решениям. Он добавил, что условия должны быть обоюдовыгодными.

— Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту, — сказал Медведев в эфире программы «Вести в субботу».

Премьер отметил, что Киев мог бы получать газ дешевле, если бы его поставка осуществлялась напрямую, а не по реверсу из Европы, а также напомнил о долге в 3 миллиарда, который правительство Украины отказывается признавать, объясняя это тем, что деньги

получало и не выплатило правительство экс-президента Януковича.

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной истечёт в конце 2019 года.

Ранее Андрей Герус, представитель президента Украины Владимира Зеленского, предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с российским «Газпромом» и поставлять газ в страну.

Также Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, рассказал о существующем варианте прямых поставок газа из России. По его словам, это станет реальным, если ценаголубого топлива будет привязана к европейскому индикатору (kp.ru)