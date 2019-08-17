Медведчук заявил, что Зеленский ограничивает свободу слова в Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что при нынешнем президенте Незалежной Владимире Зеленском ситуация со свободой слова стала ещё хуже, чем при его предшественнике Петре Порошенко. Своими мыслями он поделился в эфире телеканала «112 Украина».

Как уточняется, политик назвал ситуацию «критической» и отметил, что до вступления в должность Порошенко и Зеленского «до такого ни одна власть не доходила».

— Становится хуже, чем это было при предыдущем режиме Порошенко. То есть это даже не совсем наследие, потому что все действия… со стороны Национального совета радиовещания по отношению к отдельным каналам и СМИ — свидетельство того, что новая власть, которая, к сожалению, пока ничего не сделала для людей, пытается забрать те механизмы, которые могут донести до наших граждан правду, — отметил Медведчук.

При этом он добавил, что в настоящий момент наблюдаются попытки власти «зачистить информационное пространство» и оставить лишь лояльные СМИ.

Ранее сообщалось, что украинские журналисты обвинили помощников Зеленского в хамском обращении.