Медведчук и Бойко оказались под колпаком СБУ

Служба безопасности Украины проводит проверку визита лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко», — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, материалы по визиту Медведчука и Бойко в июне этого года в Санкт-Петербург могут быть проверены в рамках уголовного дела.

«Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ», — добавили в ведомстве.