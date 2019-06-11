Медведчук и Бойко оказались под колпаком СБУ

Служба безопасности Украины проводит проверку визита лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко», — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, материалы по визиту Медведчука и Бойко в июне этого года в Санкт-Петербург могут быть проверены в рамках уголовного дела.

«Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ», — добавили в ведомстве.

| 2019-06-11T01:21:34+00:00 11 июня 2019, 07:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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