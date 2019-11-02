«Медуза» добралась до Баку, а Матранг оставил дружественный месседж

В Баку состоялся концерт популярного исполнителя Матранг (Matrang), за которым скрывается 24-летний Алан Хадзарагов, автор одного из главных русскоязычных хитов «Медуза». Данный трек побил все возможные рекорды: только за первый год после выхода песня собрала на YouTube более 23 миллионов просмотров, заставив обратить взоры крупных продюсерских центров на молодого исполнителя. Как пишут российские СМИ, за Матранга боролись сразу 10 музыкальных лейблов, а предпочел он в итоге GAZGOLDER.

Как сообщает #, концерт в Elektra Events Hall собрал фанатов певца, которые пели в унисон все песни артиста.

Певец порадовал бакинцев своими новыми и более ранними хитами. На протяжении всего концерта он не переставал общаться с залом, признавшись, что энергетика публика имеет для него большое значение:

«Когда мы приезжаем в какой-либо город с концертом в первый раз, то стоя за кулисами, прислушиваемся к реакции публики. Ваши возгласы и крики сегодня дали мне понять, что настрой в Баку самый правильный», — заявил Матранг.

Характеризуя свое творчество, Матранг говорит о том, что старается в своих стихах не делать упор на литературную отточенность текста, а напротив, старается их упрощать, при этом делая так, чтобы именно в сочетании с музыкой эти стихи приобретали особое значение и атмосферность.

Ближе к середине концерта певец окончательно проникся к своим поклонникам и сделал новое заявление:

«Баку — замечательный город! Спасибо за «движ»! С вами очень комфортно, вы поете и знаете наизусть все мои песни».

Особый ажиотаж вызвало исполнение на танцполе «Медузы». Но на «бис» публика все же выбрала две другие песни, а выбрала потому, что Матранг дал поклонникам возможность самим выбрать любимые треки для повторного исполнения.

Предпочтения зрителей были отданы песням «Вода» и «Привет».

Не обошлось и без премьер. Так, Матранг исполнил в Баку абсолютно новый трек «Круг», который был презентован в сети буквально накануне бакинского концерта.

По словам музыканта, автором текста выступил он сам, а музыку написал Гарик Музза, создатель таких хитов, как «Минимал» (Элджей), «Девочка война» (HammAli x Navai) и др.

Прощание Матранга с публикой напоминало скорее дружеский месседж:

«Желаю каждому из вас добиться всего, что вы задумали. И самое главное, чтобы вы всегда ощущали поддержку и веру близких людей. Знаю по себе – без этого очень сложно достичь.Стремитесь к своим мечтам!».