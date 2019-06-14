Медучреждения каждые пять лет должны будут проходить аккредитацию

В Азербайджане медицинские учреждения будут проходить аккредитацию каждые пять лет. Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим предполагаются поправки в закон о «Защите здоровья населения».

На основе обсуждений, вынесенных на внеочередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана была принята поправка в закон о выдаче удостоверений прошедшим аккредитацию медицинским заведениям.

Аккредитация медицинских учреждений будет проводиться с целью качественного обслуживания клиентов и соответствия этих учреждений юридическим стандартам.

В то же время это позволит населению выбирать учреждения для получения более качественного обслуживания.

Соответствующий документ об аккредитации будет выдавать, утвержденный исполнительной властью местный орган (структура).

В процессе аккредитации будет взиматься, утвержденная государством пошлина.

| 2019-06-14T16:05:34+00:00 14 июня 2019, 19:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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