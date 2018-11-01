Медицинская марихуана легализована в Великобритании

В Великобритании с 1 ноября разрешена покупка и употребление марихуаны в медицинских целях в Англии, Шотландии и Уэльсе. Приобрести марихуану можно исключительно по рецепту. Врачи смогут выписывать такие рецепты лишь в строго определенных случаях, когда другие лекарства неэффективны.

В Британии будут предложены бесплатные интернет-курсы, чтобы объяснить врачам, в каких случаях допустимо выписывать медицинскую марихуану. Королевская коллегия медиков не рекомендует прописывать препараты на базе каннабиса для обезболивания.

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