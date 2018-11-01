Медицинская марихуана легализована в Великобритании

В Великобритании с 1 ноября разрешена покупка и употребление марихуаны в медицинских целях в Англии, Шотландии и Уэльсе. Приобрести марихуану можно исключительно по рецепту. Врачи смогут выписывать такие рецепты лишь в строго определенных случаях, когда другие лекарства неэффективны.

В Британии будут предложены бесплатные интернет-курсы, чтобы объяснить врачам, в каких случаях допустимо выписывать медицинскую марихуану. Королевская коллегия медиков не рекомендует прописывать препараты на базе каннабиса для обезболивания.

45 просмотров
| 2018-11-01T16:36:47+00:00 1 ноября 2018, 19:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss