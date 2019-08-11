Медики узнали, как победить анорексию

Вылечить анорексию достаточно сложно, так как это гибридное заболевание, провоцирующее психические и физиологические недомогания. Болезнь затрагивает 1—2% женщин и от 0,2 до 0,4% мужчин, пишет журнал Nature Genetics.

Издание отмечает, что среди психических заболеваний именно анорексия имеет самый высокий процент смертности. При этом выделяются генетические варианты анорексии, которые связаны с депрессией, тревожностью и шизофренией.

Группа исследователей провела ряд испытаний и пришла к выводу, что анорексию могут вызвать сочетание расстройств психики и нарушений метаболизма. Поэтому для ее лечения необходимо применять комплексный подход.

Ранее ученые обнаружили в мозге зону, которая якобы действует как пункт управления, сигнализирующий о голоде или насыщении. Отмечалось, что воздействие на активность в этой области мозга позволит врачам помогать пациентам восстановить аппетит, если они больны или страдают анорексией, или отключить его у тех, кто страдает перееданием.