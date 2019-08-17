Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением. Об этом сообщает Express.

По словам экспертов, страдающим гипертонией людям стоит употреблять в пищу сыр моцарелла, так как в нем мало соли и жира.

Диетологи также отметили, что людям с повышенным давлением следует контролировать употребление продуктов с высоким содержанием жиров, передает gazeta.ru.

Уточняется, что гипертоникам следует включить в рацион и другие сорта белого сыра такие, как фета и козий сыр. Кроме того, им следует употреблять нежирный творог.