Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением. Об этом сообщает Express.

По словам экспертов, страдающим гипертонией людям стоит употреблять в пищу сыр моцарелла, так как в нем мало соли и жира.

Диетологи также отметили, что людям с повышенным давлением следует контролировать употребление продуктов с высоким содержанием жиров, передает gazeta.ru.

Уточняется, что гипертоникам следует включить в рацион и другие сорта белого сыра такие, как фета и козий сыр. Кроме того, им следует употреблять нежирный творог.

| 2019-08-17T22:44:00+00:00 17 августа 2019, 23:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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