Медаль — владельцу «Чебурека»!

На вилле у владельца торгового центра «Чебурек» Иосифа Нагдыалды царило бурное веселье. За ломившимся от еды столом сидели почитатели не скромного таланта хозяина виллы. Собрались они не просто так, а по очень хорошему поводу. Иосифу удалось доказать в суде, что захват земли и постройка забора близ прибрежной полосы — не есть преступление.

«Да здравствует суд южного города — самый неподкупный, справедливый и гуманный суд в мире»,- провозгласил один из собравшихся. Его тост хором поддержали все присутствовавшие. После чего, полились речи, в ходе которых ораторы рассказывали о невероятном обаянии владельца «Чебурека». Он, к примеру, обаятельно собирал дань со всех тамошних торговцев. Сколько всего им собиралось денег — никто не знал. Все старались не задавать обаятельному человеку таких не корректных вопросов.

Понимали это и мытари южного города. Они в «Чебурек» не совались и на все разговоры о том, что там не везде, мягко говоря, установлены кассовые аппараты, да и вообще, что там крутятся огромные суммы, с которых не платят налоги, отвечали стоическим молчанием. Ну что говорить, когда и так всем известно, куда все это уходит?! Да и о силе обаяния Нагдыалды они знали.

Странно, что не сразу мощь обаяния владельца «Чебурека» поняли в суде южного города. Там вначале осмелились оштрафовать этого достойнейшего человека, эту кристально чистую и честную личность по иску какого-то несчастного Госкомитета. И за что?! За то, что уже давно вошло в традицию южного города, что стало его изюминкой и достопримечательностью — за постройку многокилометрового забора перед морем! Да разве же за такое можно штрафовать?!

Ведь и ежику понятно, что Нагдыалды о жителях родного города беспокоился. Он защищал их от моря. Оно же может напасть на южногородцев, затопить их дома. Ну и что, что до домов далеко — преграждать нужно все на дальних подступах. Кроме того, шум моря тоже может доставлять дискомфорт горожанам. И от всего этого владелец «Чебурека» спасал своих сограждан. Причем, за свой счет, безвозмездно. И где же она, эта людская благодарность?! Не было ее.

Вместо этого на владельца «Чебурека» подали в суд! И даже осмелились вначале потребовать с него штраф! Воистину, нет предела людской неблагодарности, черствости и подлости. Но, к счастью, есть еще справедливость, если не на всей земле, то уж точно в Апелляционном суде южного города. Он отменил решение о штрафовании Иосифа. И постановил пересмотреть это дело.

Все собравшиеся за столом на вилле у Нагдыалды были не просто рады этому решению. Они ликовали, воздавая должное масштабу обаяния владельца «Чебурека». При этом, как резонно замечали многие из его гостей, справедливость, как и беременность, не может быть частичной и половинчатой. «Думаю, нужно требовать награждения уважаемого Иосифа! За спасение потенциальных утопающих, за службу городу, за непокобелимое сори, непоколебимое беспокойство о благе сограждан посредством строительства стены, ограждающей их от коварного моря», — произнес один из пришедших. Его слова потонули в гуле оваций. Владелец «Чебурека» был доволен. А это, как показывает практика и решения суда, было самым главным.