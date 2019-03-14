Мечты «Тупого Гаго»: кое-что об армянской политической элите

Вполне допускаю, что руководителя фракции Процветающая Армения Гагика Царукяна кто-то называет многогранной личностью. Но, ему не стоит обольщаться. Ведь, еще Жванецкий писал: «Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно». Да, вряд ли кто-то из членов ППА решится открыто сказать Гагику Коляевичу все, что о нем думают, но сам факт его присутствия на армянской политической сцене красноречиво указывает на то, сколь комична и преступна армянская политическая элита.

При этом, такого рода персонажи имеют наглость сотрясать воздух заявлениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Вот и в минувшую среду фракция ППА участвовала в заседании парламента Армении с флагами «Арцаха». Депутат Наира Зограбян отметила, что это сделано в знак того, что «Арцах» – это все мы. Потрясающее заявление! То есть, Наира Зограбян — это оккупированные Арменией 20% территорий Азербайджана? Я понимаю, что в РА давно уже вошел в моду политический бред, но всему есть пределы.

Тем более, что премьер-министр РА Никол Пашинян регулярно лепечет что-то про отсутствие у него мандата от «народа Карабаха» на ведение переговоров с официальным Баку. Понятно, что он пытается остаться верным своему нелепому обещанию вернуть карабахских сепаратистов за стол переговоров, но зачем разбавлять весь этот балаган выкрутасами от ППА?! Хотя, все эти чудачества меркнут по сравнению с выходом на сцену Гагика Царукяна.

Он заявил, что в выступлении Никола Пашиняна на заседании Совбезов Армении и «Арцаха» в Ханкенди не прозвучало видите ли то, чего хотела бы ППА. Говоря конкретнее, Царукян жаждал услышать, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт уже решен. Вот реально он так и сказал! Мол, почему на том самом заседании не решили конфликт?! Я, мол, возмущен!

«Алиев принял заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а мы так и не поняли, чего мы ожидаем. 29 года назад «арцахцы» уже решили эти вопросы, в соответствии со всеми международными нормами, как де-факто независимое государство. «Арцах» сейчас имеет такую же юрисдикцию, что и Азербайджан. Если скажут, что акцент будет на де-юре независимости «Арцаха», тогда можно поехать на переговоры», — пробубнил Царукян.

Ну, что тут можно сказать? Царукян признается в том, что до него туго доходит смысл заявления сопредседателей МГ ОБСЕ. Замечу, что это не их, не сопредседателей, проблема. Это проблема лидера фракции ППА. Истина же состоит в том, что со всех сторон официальному Еревану уже было сказано — изменение формата переговоров невозможно. То есть, что бы не заявляли в РА, переговоры будут вестись между Баку и Ереваном.

Что же касается «де-факто независимого государства», коим Царукян считает «НКР», то впору напомнить Гагику Коляевичу, что ни одно государство в мире не признало независимости «НКР». При этом Армения вошла в ООН, ОДКБ, ТС и ЕАЭС в своих советских границах. То есть, без оккупированных территорий Азербайджана. По сути, или де-факто, как любит говорить Царукян, Ереван и сам признал территориальную целостность нашей страны. Надеюсь, что в ППА найдется кто-то, способный сообщить это Гагику Коляевичу.

Кроме того, ему впору напомнить, что сама Армения де-факто лишена многих атрибутов суверенитета и независимости. Например, турецко-армянскую границу охраняют российские пограничники. Да и в целом, Армения, говоря словами Бориса Грызлова, является форпостом России на Кавказе. Вот, о чем нужно беспокоится армянским политикам, а они все о признании Азербайджаном «независимости» никем не признанной «НКР» мечтают.

И тут, напоследок, имеет смысл напомнить о том, что, из себя представляет, очередной такой мечтатель. Царукян, как известно, является богатейшим армянским олигархом и носителем уголовной клички «Тупой Гаго». С таким «позывным» в любой нормальной стране не то, что парламентскую фракцию не получится возглавлять, но и вообще в политику лезть. Но, мы же говорим не о нормальной стране, а об Армении. Там «Тупой Гаго» — элита армянского политикума. Де-юре он лидер ППА. Де-факто же — бывший уголовник, отсидевший в тюрьме за изнасилование. И это клеймо, почище того, что носила на плече небезызвестная миледи из бессмертного произведения Александра Дюма. Впрочем, уверен, что Царукян и этого не читал…