«Мечты о Стокгольме» в обьективе азербайджанского фотографа

В художественной галерее Лейлы Хазари 10 декабря состоится открытии фотовыставки «Из Стокгольма с любовью» известного журналиста Ирады Асадовой.

Как сообщил # куратор проекта Рустам Гусейнов, фотовыставка «Мечты о Стокгольме» состоит из серии образов шведской столицы, созданных фотографом.

«Стокгольм Ирады – это теплый, уютный и современный город, где каждый найдет уголок себе по сердцу. Экспозиция выставки построена на контрасте холодных и теплых тонов, ярких деталей и неброского фона, холодных архитектурных форм и кипящей жизни вокруг них. Зимний Стокгольм в фотообъективе Ирады Асадовой получился невероятно притягательным городом, который способен растопить лед в сердце любого гостя», — отметил куратор.

Выставка организована посольством Швеции в Азербайджане и художественной галереей Лейлы Хазари.

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