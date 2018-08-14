МЧС не заметило отсутствия очистительных сооружений?

# неоднократно обращалось к теме загрязнения Каспия, пытаясь привлечь внимание соответствующих структур к проблеме отсутствия на территориях центров отдыха очистительных сооружений.

Приводились высказывания высокопоставленных представителей Министерства экологии и природных ресурсов о том, что ведомство пытается бороться со сливом сточных вод в море посредством штрафов, но результатов это не дает.

10 августа Минэкологии вновь выступило с очередным заявлением. «Министерство экологии и природных ресурсов и внутренних дел АР провели очередные рейды в Хачмазском и Лянкяранском районах и городе Сумгайыт для выявления и предотвращения случаев слива сточных вод в Каспийское море, замусоривания прибрежной зоны и пляжей», — сообщил сотрудник Министерства экологии и природных ресурсов Фаик Муталлимов.

В ходе рейдов в районах были выявлены объекты общепита, зоны отдыха, не соблюдающие экологическое законодательство, в отношении этих объектов были применены принудительные для исполнения указания.

«Источники слива сточных вод есть по всей прибрежной полосе. С этим будем серьезно бороться. Если владельцы таких объектов не хотят получить большие штрафы, пусть уже устанавливают очистительные установки», — заявил Муталлимов (report).

По мнению руководителя Национального центра экологического прогнозирования Тельмана Зейналова, очистительные сооружения должны быть построены при всех центрах отдыха и учреждениях общепита, расположенных на берегу моря.

«Такая практика применяется во всем мире, кроме Азербайджана», — заявил Тельман Зейналов #.

Какая государственная структура несет ответственность за строительство очистительных сооружений в центрах отдыха? Как рассказал # руководитель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, прежде чем приступить к строительству центра отдыха или же учреждения общепита, его владелец должен представить проект на государственную экспертизу в Агентство по безопасности в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Если центр отдыха или же учреждение общепита находятся на территории, где нет канализационной системы, то в проекте обязательно должно подразумеваться строительство очистительных сооружений», — заявил Эльбай Гасымзаде.

Представляли ли владельцы центров отдыха проекты на государственную экспертизу в МЧС? Если да, то почему сотрудники, проводившие приемку, не заметили отсутствие очистительных сооружений?

Как сообщили # сотрудники МЧС, рассмотрением проектов центров отдыха занимается Институт коммунального проектирования. «Обратитесь к сотруднику этого института Асиману Мамедову», — сказали в МЧС.

К сожалению, Асиман Мамедов, услышав вопросы журналиста по поводу очистительных сооружений, отказался отвечать на вопросы и попросил не беспокоить его. Он видимо в том момент занимался «установкой» очередного очистительного сооружения.

Почему же центры отдыха не устанавливают очистительные сооружения? На этот вопрос ответил руководитель Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов. «Потому, что эти сооружения очень дорогие. Владельцы центров предпочитают отравлять окружающую среду сточными водами и подвергать опасности здоровье своих сограждан. Они могут себе позволить расходы на установление этих сооружений, так как имеют неплохой доход от этих центров. Но, видимо, откупиться штрафом, дешевле», — сказал Тельман Зейналов.

МЧС не только утверждает проекты центров отдыха, но представители этой структуры должны участвовать в госприемке этих центров после завершения строительства. Так что не заметить отсутствия очистительных сооружений они просто не могли. Или могли, но не безвозмездно…

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