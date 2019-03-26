МЧС не справляется с огнем: горит второй центр — Новость обновляется — ФОТО/ВИДЕО

10.45

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД.

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10.29

Пожар в торговом центре Lotos локализован. Diqlas продолжает гореть. Водовозы Исполнительной Власти также прибыли на место.

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10.18

На место происшествия привлечены вертолеты МЧС.

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10.10

На место привлечены сотрудники Скорой и Неотложной медицинской помощи. Предпринимателей не подпускают к зданию

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09.27

Огонь перекинулся на торговый центр «Lotos».

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09.18

Несмотря на то, что на территорию привлечены 6 пожарных машин, пожар перекинулся во внутреннюю часть здания торгового центра.

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26 марта в Баку загорелся торговый центр «Diqlas» расположенный в поселке 8-й километр. Возгорание произошло примерно в 7:50 утра по местному времени. Машины Государственная Службы Пожарного Надзора МЧС уже прибыли на место. О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, это не первый случай возгорания торгового центра. В январе 2015 года «Diqlas» уже был объят огнем. Однако тогда ущерб был незначительным.

Как сообщает корреспондент Зеркало с места происшествия, огонь перекинулся на соседнее здание.

Сообщается, что на месте происшествия слышен взрыв. Как предположил сотрудник МЧС, это мог быть газовый баллон.

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