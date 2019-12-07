Мазахир Панахов: ЦИК полностью готов к внеочередным парламентским выборам

Центральная избирательная комиссия полностью готова к выборам и обеспечит гармоничный переход от муниципальных выборов к внеочередным парламентским выборам.

Как передает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в эфире AzTV.

По его словам процесс подготовки к внеочередным выборам в парламент уже стартовал декабря.

«Могут обращаться граждане, желающие избраться в качестве депутатов в парламент. Процесс парламентских выборов охватывает 125 избирательных округов», — отметил глава ЦИК.

| 2019-12-07T14:10:57+00:00 7 декабря 2019, 14:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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