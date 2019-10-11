Мазахир Панахов: на международной арене неодобрительно относятся к аннулированию регистраций политпартий

Центральная избирательная комиссия Азербайджана назвала причину необращения в министерство юстиции в связи с политическими партиями, не предъявившими ежегодные финансовые отчеты.

Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов сказал, что к аннулированию регистрации политической партии неодобрительно относятся на международной арене.

«Мы можем поднять вопрос политических партий, не предоставивших ежегодные финансовые отчеты в ЦИК. У нас имеются такие полномочия. Обсуждения с международными организациями состояли из того, чтобы мы не выступали причиной аннулирования регистрации политических партий. Потому что на международной арене негативно относятся к информации о приостановлении деятельности политических партий».

Отметим, что финансовый отчет за 2018 год в ЦИК предоставили только 48 из 55 прошедших регистрацию партий.