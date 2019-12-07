Мазахир Панахов: Календарный план внеочередных парламентских выборов готов и будет утвержден сегодня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена утвердить календарный план основных действий и мер по подготовке и проведению внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам календарный план уже готов.

«У меня есть проект календарного плана, в котором отражены все положения. Думаю, что 8 декабря наш календарный план получит статус официального после его публикации в периодических изданиях. Теперь все мероприятия будут проводиться систематически», — подчеркнул М.Панахов.