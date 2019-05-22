Матвиенко: Турция не может отказаться от контракта о закупке С-400

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Турция не может отказаться от обязательств по контракту по закупке у РФ зенитных ракетных систем С-400 под давлением кого бы то ни было, так как дорожит своим суверенитетом.

«Турция, как я для себя сделала вывод после встречи с президентом, очень дорожат своим суверенитетом. Для них главное, что они суверенное государство и вправе принимать решения, которые им выгодны как государству, отвечают их национальным интересам и интересам безопасности. Они подписали соглашение, они взяли на себя обязательства, они не могут под давлением кого бы того ни было вести себя столь безответственно», — сказала Матвиенко в среду, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Турция отказаться от исполнения условий контракта после ультиматума США.(ТАСС)