Матвиенко призвала Азербайджан и Армению к сдержанности

Урегулирование проблемы Нагорного Карабаха требует сдержанного подхода и отказа от той риторики, которая не способствует поиску компромиссного решения, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В рамках деятельности по линии ОБСЕ Россия активно содействует урегулированию карабахской проблемы. Сейчас на линии соприкосновения спокойная обстановка, но, конечно, нас беспокоит риторика, которая не способствует сохранению благоприятной атмосферы для поиска решения по урегулированию карабахской проблемы. Мне кажется, надо быть более сдержанными, чтобы найти компромиссное решение и продвигаться вперед», — сказала Матвиенко на двусторонней встрече с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном в четверг.

По словам спикера Совфеда, Россия намерена приложить все усилия, чтобы и в дальнейшем эффективно выполнять роль посредника при урегулировании нагорно-карабахского конфликта. «Это наболевший вопрос в постсоветском пространстве», — отметила она. (РИА Новости)